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Кубок мира по волейболу. Россия не поднимется выше шестого места

Спорт » Командные виды » Волейбол print

Российские волейболисты после поражения от США на Кубке мира потеряли шансы даже на пятое место на турнире. Аргентина в предпоследнем туре победила команду Египта и стала недосягаемой для россиян.

Перед последним игровым днем ситуация в турнирной таблице следующая:

  1. Бразилия - 29 очков;
  2. Польша - 25;
  3. США - 24;
  4. Япония - 20;
  5. Аргентина - 16;
  6. Италия - 14;
  7. Иран - 12;
  8. Россия - 12;
  9. Канада - 11;
  10. Египет - 8;
  11. Австралия - 5;
  12. Тунис - 4.

Таким образом, Россия может занять мест с 6 по 9. В последнем туре, 15 октября, команда встретится с аутсайдером Тунисом.

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Темы волейбол кубок мира по волейболу сборная россии по волейболу
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