Кубок мира по волейболу. Россия не поднимется выше шестого места

Российские волейболисты после поражения от США на Кубке мира потеряли шансы даже на пятое место на турнире. Аргентина в предпоследнем туре победила команду Египта и стала недосягаемой для россиян.

Перед последним игровым днем ситуация в турнирной таблице следующая:

Бразилия - 29 очков; Польша - 25; США - 24; Япония - 20; Аргентина - 16; Италия - 14; Иран - 12; Россия - 12; Канада - 11; Египет - 8; Австралия - 5; Тунис - 4.

Таким образом, Россия может занять мест с 6 по 9. В последнем туре, 15 октября, команда встретится с аутсайдером Тунисом.

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