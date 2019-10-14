Кубок мира по волейболу. Россия не поднимется выше шестого места

Российские волейболисты после поражения от США на Кубке мира потеряли шансы даже на пятое место на турнире. Аргентина в предпоследнем туре победила команду Египта и стала недосягаемой для россиян.
Перед последним игровым днем ситуация в турнирной таблице следующая:
Таким образом, Россия может занять мест с 6 по 9. В последнем туре, 15 октября, команда встретится с аутсайдером Тунисом.
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