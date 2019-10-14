Криштиану Роналду опубликовал фото из Киева

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию из столицы Украины. Футболист находится на стадионе "Олимпийский". Сегодня его команда встретится с украинцами в рамках отборочного турнира Евро-2020.
"Готовы к сегодняшнему матчу", - подписал фото Роналду.
Сборная Украины лидирует в группе (16 очков), Португалия идет второй (11). Сербия на данный момент третья (7), Люксембург - четвертый (4), Литва - пятая (1).
Если украинцы не проиграют в этом матче, то оформят выход в финальную часть Евро-2020.
Фото: twitter.com.
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