Криштиану Роналду опубликовал фото из Киева

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал фотографию из столицы Украины. Футболист находится на стадионе "Олимпийский". Сегодня его команда встретится с украинцами в рамках отборочного турнира Евро-2020.

"Готовы к сегодняшнему матчу", - подписал фото Роналду.

Сборная Украины лидирует в группе (16 очков), Португалия идет второй (11). Сербия на данный момент третья (7), Люксембург - четвертый (4), Литва - пятая (1).

Если украинцы не проиграют в этом матче, то оформят выход в финальную часть Евро-2020.

Фото: twitter.com.

Читайте также:

Кубок мира по волейболу. Россия не поднимется выше шестого места

Хабиб Нурмагомедов станет секундантом брата на турнире UFC в Москве

Немецкий клуб объявил о переходе тренера вратарей в "Спартак"

УЕФА расследует инцидент с воинским приветствием турецких футболистов