ФК "Барселона" поддержала каталонских сепаратистов после решения суда

Футбольный клуб "Барселона" выступил с заявлением по поводу решения Верховного суда Испании по организаторам референдума о выходе Каталонии из состава Испании. Бывшего заместителя главы правительства республики приговорили к 13 годам лишения свободы, еще восемь политиков получили сроки от 9 до 12 лет.

"Сегодня после вынесения Верховным судом решения по делу против каталонских гражданских и политических лидеров клуб заявляет, что тюремное заключение не поможет разрешить конфликт, потому что тюрьма не является решением", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, "Барселона" в октябре 2017 года поддержала каталонский референдум, на котором 90 процентов граждан республики высказались за выход из состава Испании. Парламент Каталонии позже был распущен, а глава сопротивления Карлес Пучдемон покинул страну.

Читайте также:

Кафельников считает, что Тедеско зря стал тренером "Спартака"

Криштиану Роналду опубликовал фото из Киева

Кубок мира по волейболу. Россия не поднимется выше шестого места