Соперник "Зенита" в Лиге чемпионов назначил нового тренера

Главным тренер французского "Лиона" стал Руди Гарсия. На этой должности он сменил Сильвино, с которым футболисты провалили первую част сезона.

Ранее "Лион" рассматривал кандидатуру Жозе Моуринью, но клуб не смог договориться с португальским специалистом. В 2016 году президент клуба Жан-Мишел Ола заявил, что никогда не пригласит Руди Гарсию, но обстоятельства заставили изменить его свое решение.

Ранее Гарсия возглавлял "Сент-Этьен", "Дижон", "Ле-Ман", "Лилль", итальянскую "Рому" и "Марсель".

"Лион" является соперником "Зенита" в Лиге чемпионов. В первом матче команды сыграли вничью - 1:1. Ответная игра состоится в ноябре в Санкт-Петербурге.

Читайте также:

Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд

Биатлонистка Васильева смирилась с дисквалификацией до марта 2021 года

Белорусскую спортсменку-красавицу нокаутировали в Токио