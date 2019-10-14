Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков поздравил команду с удачным выступлением в отборочном турнире Евро-2020. Обыграв киприотов со счетом 5:0, россияне досрочно вышли в финальную часть.

"Поздравляю сборную России с победой и уверенным выходом на ЧЕ 2020! Артем Дзюба, жду тебя!" - написал Кержаков в Instagram.

Кержаков является лучшим бомбардиром в истории сборной России. На его счету 30 голов (1 в финальных турнирах ЧЕ и ЧМ + 21 в отборочных + 8 в товарищеских матчах). Вторым в этом рейтинге идет Владимир Бесчастных (26 = 2+16+8).

Дзюба располагается на третьем месте - 24 гола (3+18+3). В ноябре форвард может принять участие в матчах с Бельгией и Сан-Марино.

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