Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала двух легкоатлетов за применение допинга. Наказание на два года получили Роман Малеев и Андрей Лещенко.
Оба легкоатлетка были временно отстранены летом. Их последние результаты будут аннулированы.
К соревнованиям Малеев может вернуться 2 августа, Лещенко - 25 июля 2021 года.
Читайте также:
Депутат хочет отменить матч Франция - Турция из-за воинского жеста
Соперник "Зенита" в Лиге чемпионов назначил нового тренера
Кержаков обратился к Дзюбе, который пытается побить его рекорд
В рамках стартовавшей реформы полностью изменился подход к пенсионной системе. Применены новые формулы по начислению выплат, состав трудового стажа изменен.