Еще два российских легкоатлетка дисквалифицированы за допинг

Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА) дисквалифицировала двух легкоатлетов за применение допинга. Наказание на два года получили Роман Малеев и Андрей Лещенко.

Оба легкоатлетка были временно отстранены летом. Их последние результаты будут аннулированы.

К соревнованиям Малеев может вернуться 2 августа, Лещенко - 25 июля 2021 года.

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