"Санкт-Паули" отстранил футболиста за поддержку операции Турции в Сирии

Немецкий футбольный клуб "Санкт-Паули" отстранил турецкого футболиста Дженка Шахина от тренировок с командой. Причиной такому решению стало то, что полузащитник поддержал военную операцию Турции в Сирии.

После начала вторжения хавбек написал в соцсетях одобрительный комментарий в адрес турецких политиков. Позже запись была удалена, но болельщики клуба потребовали выгнать футболиста из команды.

"После консультаций принято решение отстранить Шахина. Мы выступаем за отказ от любых актов войны. Вместе с тем, Дженк сможет тренироваться с резервными командами "Санкт-Паули", - говорится в сообщении клуба.

Шахин - не первый футболист, поддержавший операцию в Сирии. Игроки сборной Турции в матче с Албанией (1:0) после забитого гола поприветствовали действия своей армии милитаристским жестом. В ситуации разбирается УЕФА, который может наложить санкции на Федерацию футбола Турции.

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