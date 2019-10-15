Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин подрался с хоккеистом "Вашингтона" Тайлером Левингтоном во время матча НХЛ. Россиянин свой первый бой в заокеанской лиге проиграл.
Ничушкин проводит шестой сезон в НХЛ. Ранее он выступал за "Даллас" с перерывом на два года, во время которых играл в КХЛ за ЦСКА. В НХЛ на его счету 223 матча и 74 очка (23 шайбы+51 передача).
"Колорадо" в этой игре победил "Вашингтон" со счетом 6:3. "Эвеланш" возглавляют таблицу Западной конференции, "Кэпиталз" идут пятыми на "Востоке".
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