Автор хет-трика в ворота ЦСКА признан лучшим в Лиге Европы

Нападающий болгарского "Лудогорца" Клаудиу Кешерю признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии УЕФА. В четверг футболист забил три гола в ворота ЦСКА.



Хет-трик Кешерю

Армейцы потерпели самое крупное поражение в Лиге Европы. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле "Эспаньол", а "Лудогорец" сыграет в гостях с "Ференцварошем".

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