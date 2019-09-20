Автор хет-трика в ворота ЦСКА признан лучшим в Лиге Европы

Нападающий болгарского "Лудогорца" Клаудиу Кешерю признан лучшим игроком недели в Лиге Европы по версии УЕФА. В четверг футболист забил три гола в ворота ЦСКА.
Армейцы потерпели самое крупное поражение в Лиге Европы. В следующем туре ЦСКА примет на своем поле "Эспаньол", а "Лудогорец" сыграет в гостях с "Ференцварошем".
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