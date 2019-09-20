Трусова чисто исполнила короткую программу на дебютном турнире

Российская фигуристка Александра Трусова чисто исполнила короткую программу на турнире серии "Челленджер" в Братиславе. Она набрала 74,91 балла. 42,21 Трусова получила за технику, 32,20 - за компоненты.



Александра Трусова

Этот турнир стал для Трусовой первым международным во взрослом катании. Ранее спортсменка дважды выиграла юниорский чемпионат мира.

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