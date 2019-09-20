Английский футболист получил срок за избиение девушки железным прутом

Футболист английского клуба "Йорк Сити" Рис Томпсон получил 3 года и 4 месяца тюремного срока за издевательства над своей девушкой Дэниэль Томас. Также игроку запрещено приближаться к женщине в течение 10 лет, сообщает Mirror.

Томпсон три дня избивал девушку железным прутом, в результате чего у нее оказалась сломанной челюсть. Конфликт произошел из-за того, что молодой человек нашел у своей возлюбленной интимную фотографию десятилетней давности.

Дэниэль рассказала, что подобное случается не впервые, но ранее она не обращалась в полицию. Каждый раз футболист извинялся перед ней.

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