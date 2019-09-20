РФС отказал "Зениту" в заявке Кокорина на чемпионат России

Российский футбольный союз (РФС) отказал питерскому "Зениту" в регистрации футболиста Александра Кокорина для участия в чемпионате России. Решение принято исходя из того, что все команды должны иметь равенство. Регистрационный период завершился 2 сентября, а в виде исключения игрока можно было заявить до 16 числа.

"Комитет пришел к выводу о невозможности применения исключения для футболиста Кокорина А., так как в силу известных обстоятельств у него не было фактической и юридической возможности приступить к работе в клубе до момента окончания срока подачи в комитет соответствующего комплекта документов (16 сентября 2019 года)», - сообщает пресс-служба РФС.

Футболист может быть заявлен на чемпионат России в январе. Контракт Кокорина с "Зенитом" действует до конца сезона.

Напомним, Кокорин был осужден по статьям "Хулиганство" и "Побои" за участие в двух драках в Москве. Инцидент произошел 8 октября 2018 года. Один из эпизодов, с участием чиновника Дениса Пака, состоялся в кафе "Кофемания".

Суд приговорил Кокорина к 1,5 годам лишения свободы. Под арестом и в колонии он провел почти год. 17 сентября футболист был выпущен из тюрьмы по УДО.

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