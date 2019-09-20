Экс-владелец "Рая" рассказал о загулах сборной России на Евро-2008

Бывший владелец ночного клуба "Рай" Андреас Лобжанидзе рассказал о том, как сборная России проводила время на Евро-2008. По его словам, футболисты перед матчем против Испании побывали в одном из клубов.

Лобжанидзе уточнил, что он имеет в виду полуфинал, в котором россияне проиграли со счетом 1:4.

"В Вене во время Евро-2008 за день до полуфинала с испанцами я пришёл с друзьями в легендарный клуб под названием Babylon. Местные сотрудники нам рассказали, что накануне вся российская сборная до утра куражилась в этом клубе, готовилась к матчу против Испании. Уже тогда у меня возникли сомнения в положительном результате этой игры.

Во время Евро-2008 при Гусе Хиддинке у них было, видимо, все суперлиберально. Они все тусили. Для них Австрия была как манна. Мне кажется, они каждую ночь катались по клубам. Очень всё либерально, очень по-голландски. У Нидерландов выиграли, потому что в Швейцарии играли. Там меньше всего этого, менее отвлекающая история. А полуфинал Испании проиграли в одну калитку", - заявил Лобжанидзе.

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