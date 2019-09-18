Шарапова считает США своим домом, но чувствует связь с Россией

Российская теннисистка Мария Шарапова призналась, что считает США своим домом. Спортсменка вместе с отцом в 7 лет переехала за океан, чтобы заниматься теннисом.

Шарапова родилась в городе Нягань. Переезд помог Марии выиграть пять турниров Большого шлема и стать первой ракеткой мира.

"Я приехала в США в семь лет. Тогда мы приземлились в аэропорту Майами, и это был совсем другой мир. Все было новым, и многое из этого было очень захватывающим, а многое - очень страшным. Первые годы были самыми сложными. Я привыкла к такому образу жизни, по сути, я считаю это место своим домом.

Но основы моего воспитания и культуры, которую я очень ценю, - русские, и они находятся глубоко внутри меня. У меня до сих пор есть российский паспорт. Большая часть моей семьи живет в Сочи и у меня глубокая связь с ними. Но мой дом, безусловно, - США", - приводит Conde Nast Traveller слова Шарапова.

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