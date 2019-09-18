Федерацию дзюдо Ирана отстранили из-за угроз спортсмену

Международная федерация дзюдо (IJF) отстранила от соревнований Федерацию дзюдо Ирана. Причиной стал инцидент произошедший во время чемпионата мира в Токио, сообщает пресс-служба IJF.
НОК Ирана в ультимативной форме потребовал от своего спортсмена сняться с соревнований еще до 1/8 финала, чтобы избежать возможности встречи с израильтянином Саги Муки. Пересечься они могли только в финале, поэтому иранец не стал следовать требованию властей и продолжил турнир.
Перед полуфиналом Моллаеи общался с главой НОК Ирана. Близкие сообщили спортсмену, что на его семью идет давление. В полуфинале иранец уступил бельгийцу Маттиасу Кассе.
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