Путешествие по Стамбулу: от исторических дворцов до величественных мостов и базаров

Стамбул, где Восток сливается с Западом, покорил зрителей по всему миру благодаря увлекательным турецким сериалам. Эти произведения не только развлекают, но и представляют богатую культуру и великолепные достопримечательности города. Представляем руководство по самым знаменитым местам Стамбула.
Неподалеку от дворца Топкапы находится мечеть Сулеймание, одно из величайших архитектурных творений Османской империи. Построенная по приказу Сулеймана Великолепного, мечеть поражает огромным куполом и роскошными внутренними украшениями.
Гранд-базар - настоящий рай для любителей шопинга и восточных сладостей. Этот лабиринт, насчитывающий более 4000 магазинов, предлагает всё от турецких сладостей до изысканных ковров и ювелирных изделий. Здесь важно уметь торговаться, чтобы заполучить лучшую цену.
Айя-София, бывшая византийская базилика и османская мечеть, является одним из самых значимых зданий в мире. Её впечатляющий купол и мозаики оставляют неизгладимое впечатление.
Цистерна Базилика, впечатляющее подземное водохранилище VI века, привлекает мистическим освещением. Это место послужило декорацией для многих сцен турецких сериалов.
Босфорский мост символизирует современный Стамбул, соединяя Европу и Азию. Прогулка по пешеходной части моста открывает захватывающие виды на город и Босфор.
Улица Истикляль, сердце современного Стамбула, известна своей энергией и разнообразием. Здесь множество кафе и магазинов, а мощеные улицы исследовать особенно приятно.
Галатская башня предлагает панорамные виды на Стамбул. С её вершины открывается вид на исторический полуостров, Босфор и небоскребы города.
Дворец Долмабахче, расположенный на берегу Босфорского пролива, — это великолепие османской эпохи с роскошными залами и хрустальными люстрами.
Принцевы острова предлагают отдых от городской суеты. Посетители могут насладиться пляжами, прокатиться на фаэтоне и исследовать уютные исторические дома.
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.