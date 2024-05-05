Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы различия между маслом для лица и сывороткой, и какое из них выбрать
Быстрое похудение без походов в спортзал
Кинологи назвали ошибочные действия хозяина собаки
Комнатные цветы для очищения воздуха
О страховании жилья в России
Cadillac корректирует стратегию на пути к электрификации к 2030 году
Компания Astribot разработала совершенного и сверхбыстрого робота S1
О страховании при поездке в Тайланд
Кинологи рассказали, что значит, когда собака зевает
Путешествие по Стамбулу: от исторических дворцов до величественных мостов и базаров

Стамбул: лучшие достопримечательности для путешественников

2:19
Туризм

Стамбул, где Восток сливается с Западом, покорил зрителей по всему миру благодаря увлекательным турецким сериалам. Эти произведения не только развлекают, но и представляют богатую культуру и великолепные достопримечательности города. Представляем руководство по самым знаменитым местам Стамбула.

Стамбул: лучшие достопримечательности для путешественников
Фото: wikimapia by Vadim.tk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

Неподалеку от дворца Топкапы находится мечеть Сулеймание, одно из величайших архитектурных творений Османской империи. Построенная по приказу Сулеймана Великолепного, мечеть поражает огромным куполом и роскошными внутренними украшениями.

Гранд-базар - настоящий рай для любителей шопинга и восточных сладостей. Этот лабиринт, насчитывающий более 4000 магазинов, предлагает всё от турецких сладостей до изысканных ковров и ювелирных изделий. Здесь важно уметь торговаться, чтобы заполучить лучшую цену.

Айя-София, бывшая византийская базилика и османская мечеть, является одним из самых значимых зданий в мире. Её впечатляющий купол и мозаики оставляют неизгладимое впечатление.

Цистерна Базилика, впечатляющее подземное водохранилище VI века, привлекает мистическим освещением. Это место послужило декорацией для многих сцен турецких сериалов.

Босфорский мост символизирует современный Стамбул, соединяя Европу и Азию. Прогулка по пешеходной части моста открывает захватывающие виды на город и Босфор.

Улица Истикляль, сердце современного Стамбула, известна своей энергией и разнообразием. Здесь множество кафе и магазинов, а мощеные улицы исследовать особенно приятно.

Галатская башня предлагает панорамные виды на Стамбул. С её вершины открывается вид на исторический полуостров, Босфор и небоскребы города.

Дворец Долмабахче, расположенный на берегу Босфорского пролива, — это великолепие османской эпохи с роскошными залами и хрустальными люстрами.

Принцевы острова предлагают отдых от городской суеты. Посетители могут насладиться пляжами, прокатиться на фаэтоне и исследовать уютные исторические дома.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Каковы различия между маслом для лица и сывороткой, и какое из них выбрать
Быстрое похудение без походов в спортзал
Стамбул: лучшие достопримечательности для путешественников
Кинологи назвали ошибочные действия хозяина собаки
Комнатные цветы для очищения воздуха
О страховании жилья в России
Cadillac корректирует стратегию на пути к электрификации к 2030 году
Компания Astribot разработала совершенного и сверхбыстрого робота S1
О страховании при поездке в Тайланд
Кинологи рассказали, что значит, когда собака зевает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников