Вкусный гуакамоле из авокадо, зелёного горошка и квашеной капусты: соус для здоровья кишечника

Как приготовить гуакамоле

1:26 Your browser does not support the audio element. Еда

Готовите ли вы перекус для всей семьи или устраиваете небольшую вечеринку, этот гуакамоле всегда будет хитом. В этот рецепт также входит квашеная капуста с пробиотиками.

Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

2 средних спелых авокадо

1 чашка замороженного зелёного горошка (вы также можете использовать эдамаме или брокколи)

1/4 стакана нарезанной кинзы

1/4 стакана нарезанного красного лука

3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма

2 столовые ложки нарезанной квашеной капусты

2 столовые ложки рассола квашеной капусты

1 перец халапеньо или перец чили, измельчённый

1 чайная ложка измельчённого чеснока

1/2 чайной ложки молотого тмина

Гималайская соль

Щетка кайенского перца (необязательно)

Приготовление

Возьмите небольшую кастрюлю и варите горошек в кипящей воде две-три минуты. Слейте воду и отставьте в сторону, пока немного не остынет. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчите горошек до однородной массы. Добавьте немного воды, если понадобится. Разомните авокадо вилкой в миске среднего размера. Добавьте перец чили, красный лук, кинзу, чеснок, квашеную капусту, рассол, тмин и сок лайма. Добавьте измельчённые овощи и соль по вкусу.