Вкусный гуакамоле из авокадо, зелёного горошка и квашеной капусты: соус для здоровья кишечника
Как приготовить гуакамоле
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Готовите ли вы перекус для всей семьи или устраиваете небольшую вечеринку, этот гуакамоле всегда будет хитом. В этот рецепт также входит квашеная капуста с пробиотиками.
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Ингредиенты
- 2 средних спелых авокадо
- 1 чашка замороженного зелёного горошка (вы также можете использовать эдамаме или брокколи)
- 1/4 стакана нарезанной кинзы
- 1/4 стакана нарезанного красного лука
- 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
- 2 столовые ложки нарезанной квашеной капусты
- 2 столовые ложки рассола квашеной капусты
- 1 перец халапеньо или перец чили, измельчённый
- 1 чайная ложка измельчённого чеснока
- 1/2 чайной ложки молотого тмина
- Гималайская соль
- Щетка кайенского перца (необязательно)
Приготовление
- Возьмите небольшую кастрюлю и варите горошек в кипящей воде две-три минуты. Слейте воду и отставьте в сторону, пока немного не остынет.
- С помощью блендера или кухонного комбайна измельчите горошек до однородной массы. Добавьте немного воды, если понадобится.
- Разомните авокадо вилкой в миске среднего размера. Добавьте перец чили, красный лук, кинзу, чеснок, квашеную капусту, рассол, тмин и сок лайма. Добавьте измельчённые овощи и соль по вкусу.
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Гуакамоле - самое вкусное, что можно приготовить из авокадо