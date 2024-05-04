Вкусный гуакамоле из авокадо, зелёного горошка и квашеной капусты: соус для здоровья кишечника

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Как приготовить гуакамоле

1:26
Еда

Готовите ли вы перекус для всей семьи или устраиваете небольшую вечеринку, этот гуакамоле всегда будет хитом. В этот рецепт также входит квашеная капуста с пробиотиками.

Как приготовить гуакамоле
Фото: commons.wikimedia.org by Nikodem Nijaki is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты

  • 2 средних спелых авокадо
  • 1 чашка замороженного зелёного горошка (вы также можете использовать эдамаме или брокколи)
  • 1/4 стакана нарезанной кинзы
  • 1/4 стакана нарезанного красного лука
  • 3 столовые ложки свежевыжатого сока лайма
  • 2 столовые ложки нарезанной квашеной капусты
  • 2 столовые ложки рассола квашеной капусты
  • 1 перец халапеньо или перец чили, измельчённый
  • 1 чайная ложка измельчённого чеснока
  • 1/2 чайной ложки молотого тмина
  • Гималайская соль
  • Щетка кайенского перца (необязательно)

Приготовление

  1. Возьмите небольшую кастрюлю и варите горошек в кипящей воде две-три минуты. Слейте воду и отставьте в сторону, пока немного не остынет.
  2. С помощью блендера или кухонного комбайна измельчите горошек до однородной массы. Добавьте немного воды, если понадобится.
  3. Разомните авокадо вилкой в миске среднего размера. Добавьте перец чили, красный лук, кинзу, чеснок, квашеную капусту, рассол, тмин и сок лайма. Добавьте измельчённые овощи и соль по вкусу.
Гуакамоле - самое вкусное, что можно приготовить из авокадо
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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