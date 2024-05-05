Китайская компания предоставила уникального робота

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Компания Astribot разработала совершенного и сверхбыстрого робота S1

Наука

Производитель роботов Astribot из Китая представил новейшую разработку - робота S1, чья плавность и скорость движений поражают даже самых искушенных наблюдателей. Этот новый продукт способен передвигаться со скоростью до 10 метров в секунду и способен держать предметы весом до 10 килограммов в каждой руке.

Компания Astribot разработала совершенного и сверхбыстрого робота S1
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Производитель утверждает, что этот механизм гораздо более мощный и ловкий, чем взрослый мужчина. Например, он легко поднимает скатерть, лежащую под установленными на столе бокалами для вина.

Особое внимание стоит уделить точности движений этого андроида. Благодаря использованию различных технологий робот может совершенно точно наливать вино в бокалы, поворачивать бутерброды и даже создавать каллиграфические произведения. S1 способен копировать движения человека с высочайшей точностью и обладает возможностью обучения. При сравнении его с другими роботами следует отметить, что он кажется более совершенным. Единственным недостатком, который может вызвать недоумение, является отсутствие нижней части у этого робота.

В компании Astribot заявили, что создание этого андроида заняло около года в городе Шэньчжэнь. Для этого проекта компания использовала свой опыт и достижения лабораторий робототехники Tencent, Baidu и политехнического университета Гонконга. Ожидается, что до конца 2024 года S1 поступит в серийное производство.

https://www.youtube.com/watch?v=AePEcHIIk9s
Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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