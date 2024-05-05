Растения-фильтры: эти комнатные цветы прекрасно очистят воздух в помещении

Комнатные цветы для очищения воздуха

3:20 Your browser does not support the audio element. Садоводство Комнатные цветы

Воздух в вашем доме может содержать вредные загрязнители, которые негативно влияют на организм и вызывают множество заболеваний. Эти загрязнители могут поступать от мебели, краски, принтеров или парафиновых свечей. Комнатные растения обладают способностью удалять вредные загрязнители и очищать воздух естественным путём.

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В этой статье мы рассмотрим девять замечательных растений, очищающих воздух, которые могут помочь вывести токсины и очистить воздух, которым вы дышите дома.

Дендробиум

Орхидея дендробиум удаляет вредное химическое вещество под названием ксилол из окружающего воздуха в вашем доме. Ксилол присутствует в клеях, используемых для мебели, и краске для стен. Орхидея дендробиум принесет большую пользу людям, которые переезжают в новые дома.

Дендробиум — это тропическая орхидея, которую легко вырастить в домашних условиях. Они отлично подходят для украшения помещений, а их цветение длится около 8-10 недель. Они также великолепны в качестве срезанных цветов благодаря своим прочным стеблям.

Мирные лилии

Они удаляют вредные токсины, такие как ацетон, аммиак, бензол, формальдегид, метиловый спирт, трихлорэтилен и ксилол, из окружающего воздуха в вашем доме.

Это отличные комнатные растения, которые прекрасно растут в условиях низкой освещенности. Это неприхотливые растения, которые выдерживают низкие температуры даже ниже 55 ° C.

Лилии мира принадлежат к роду Spathiphyllum и семейству Araceae. Это вечнозелёные, травянистые, многолетние растения с большими листьями. Листья копьевидные, темно-зеленые с глянцевой текстурой. Цветки собраны в початки, окруженные белой, желтой или зеленой полосой.

Мирные лилии хорошо растут при комнатной температуре. Им нужен солнечный свет, но не резкие прямые солнечные лучи. Их можно размещать возле окон или в местах с частичным солнечным освещением. Прямые солнечные лучи могут вызвать пожелтение листьев.

Антуриумы

Антуриумы — очень экзотически выглядящие растения с большими листьями. Они великолепны в качестве комнатных растений и хорошо растут в условиях низкой освещенности. Они удаляют аммиак, формальдегид, толуол и ксилол из окружающего воздуха в вашем доме. Антуриумы также отлично подходят для украшения вашего внутреннего пространства.

Антуриумы принадлежат к роду Anthurium и семейству Araceae. Цветки имеют форму сердца и окрашены в оттенки красного. У них привлекательные белые, желтые, красные, розовые, оранжевые или зелёные прицветники.

Эти растения хорошо растут во влажной почве, которая хорошо аэрируется и не переувлажняется. Переувлажнение антуриумов может привести к повреждению корней и пожелтению листьев. Все части антуриума ядовиты для людей и домашних животных.