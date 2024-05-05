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Страхование жилья: стоимость и специфика

О страховании жилья в России

1:01
Страхование

В России страхование имущества не очень популярно, только около 25% собственников жилья регулярно приобретают полисы.

О страховании жилья в России
Фото: unsplash.com by Jarosław Ceborski is licensed under Creative Commons CC0 1.0

Рынок страхования существует давно, игроков на нем много, включая известные компании. Выбор страховой компании может быть сложным, рекомендуется обратиться в раскрученные организации с хорошей репутацией и длительным стажем работы.

Владельцам квартир предлагают два варианта на выбор: "пакет" или "индивидуалку". Стоимость полиса зависит от характеристик квартиры, типа здания и года постройки. Наличие/отсутствие перепланировки может влиять на стоимость полиса. Максимальная сумма страхования определяется тремя способами и включает разные части квартиры.

Франшиза дает клиенту выгоду порядка 20% при заключении контракта, а также предлагаются приятные скидки и бонусы.

Стоимость страховки может варьироваться в зависимости от параметров квартиры и компании.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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