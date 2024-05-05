Страхование жилья: стоимость и специфика

В России страхование имущества не очень популярно, только около 25% собственников жилья регулярно приобретают полисы.
Рынок страхования существует давно, игроков на нем много, включая известные компании. Выбор страховой компании может быть сложным, рекомендуется обратиться в раскрученные организации с хорошей репутацией и длительным стажем работы.
Владельцам квартир предлагают два варианта на выбор: "пакет" или "индивидуалку". Стоимость полиса зависит от характеристик квартиры, типа здания и года постройки. Наличие/отсутствие перепланировки может влиять на стоимость полиса. Максимальная сумма страхования определяется тремя способами и включает разные части квартиры.
Франшиза дает клиенту выгоду порядка 20% при заключении контракта, а также предлагаются приятные скидки и бонусы.
Стоимость страховки может варьироваться в зависимости от параметров квартиры и компании.
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