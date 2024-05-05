Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Каковы различия между маслом для лица и сывороткой, и какое из них выбрать
Быстрое похудение без походов в спортзал
Кинологи назвали ошибочные действия хозяина собаки
Стамбул: лучшие достопримечательности для путешественников
Комнатные цветы для очищения воздуха
О страховании жилья в России
Компания Astribot разработала совершенного и сверхбыстрого робота S1
О страховании при поездке в Тайланд
Кинологи рассказали, что значит, когда собака зевает
Cadillac откладывает свои амбиции по электричеству? Роскошь выбора между ДВС и EV

Cadillac корректирует стратегию на пути к электрификации к 2030 году

0:56
Авто

В начале десятилетия руководство Cadillac планировало полностью перейти на электрические автомобили к 2030 году. Однако планы изменились, и, как заявил вице-президент Cadillac Джон Рот, автомобили с ДВС и электродвигателями будут сосуществовать еще многие годы.

Cadillac корректирует стратегию на пути к электрификации к 2030 году
Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Рот подчеркнул, что индустрия не следует прямой линии и не существует абсолютов, подтверждая гибкость в подходе к переходу на электромобили. Компания стремится учесть отзывы клиентов и предложить им "роскошь выбора". По словам представителя Cadillac, планы по разработке новых моделей электромобилей остаются в силе, несмотря на текущие корректировки и колебания рынка.

Cadillac уже предлагает электрический кроссовер Lyriq, а в скором времени ожидается выпуск более дорогих моделей, таких как Escalade IQ и ограниченного выпуска Celestiq.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Принц Уильям и больная раком Кейт Миддлтон "проходят через ад": Что происходит в королевской семье за закрытыми дверьми

Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.

Подруга Кейт Миддлтон рассказала, что супруги Уэльские "проживают ад"
Валерия и Иосиф Пригожин улетели в Анталию на концерт
Срочно из России: почему Валерия и Пригожин решили сбежать из страны
Делимся самыми популярными сортами клубничков
Рудковская раскрыла секрет красоты 42-летней модели Натальи Водяновой
Террористов с Банковой в России объявили в розыск Дмитрий Плотников "Воистину Воскресе!": всё о главном празднике православных христиан Артём Гапоненко США потерпели фиаско в давлении на ЕС: конфискации активов ЦБ РФ в ЕС не будет Любовь Степушова
Нестареющая певица Ирина Салтыкова показала красавицу-дочь Алису: "Счастье"
Этим людям запрещено заводить кошек: названо 3 главных типа людей
Какие растения любят яичную скорлупу
Какие растения любят яичную скорлупу
Последние материалы
Каковы различия между маслом для лица и сывороткой, и какое из них выбрать
Быстрое похудение без походов в спортзал
Стамбул: лучшие достопримечательности для путешественников
Кинологи назвали ошибочные действия хозяина собаки
Комнатные цветы для очищения воздуха
О страховании жилья в России
Cadillac корректирует стратегию на пути к электрификации к 2030 году
Компания Astribot разработала совершенного и сверхбыстрого робота S1
О страховании при поездке в Тайланд
Кинологи рассказали, что значит, когда собака зевает
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников