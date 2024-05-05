Cadillac откладывает свои амбиции по электричеству? Роскошь выбора между ДВС и EV

Cadillac корректирует стратегию на пути к электрификации к 2030 году

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В начале десятилетия руководство Cadillac планировало полностью перейти на электрические автомобили к 2030 году. Однако планы изменились, и, как заявил вице-президент Cadillac Джон Рот, автомобили с ДВС и электродвигателями будут сосуществовать еще многие годы.

Фото: Wikipedia by Damian B Oh is licensed under CC BY-SA 4.0

Рот подчеркнул, что индустрия не следует прямой линии и не существует абсолютов, подтверждая гибкость в подходе к переходу на электромобили. Компания стремится учесть отзывы клиентов и предложить им "роскошь выбора". По словам представителя Cadillac, планы по разработке новых моделей электромобилей остаются в силе, несмотря на текущие корректировки и колебания рынка.

Cadillac уже предлагает электрический кроссовер Lyriq, а в скором времени ожидается выпуск более дорогих моделей, таких как Escalade IQ и ограниченного выпуска Celestiq.