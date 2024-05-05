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Борьба с ослеплением на дороге: семь способов, которые должен знать каждый водитель

В ГИБДД назвали семь способов избавиться от ослепления фарами

2:05
Авто

В темное время суток на дорогах водителям угрожают различные риски, особенно распространенной является проблема ослепления от фар. Столкнувшись с прямым попаданием света в глаза, водители временно теряют видимость дорожной обстановки.

В ГИБДД назвали семь способов избавиться от ослепления фарами
Фото: openverse by Steve A Johnson is licensed under CC BY 2.0

В интервью для njcar. ru представитель ГИБДД поделился пятью методами, как избежать ослепления фарами.

Особенно неприятно, когда противоположный участник движения упорно не переключает на ближний свет, что является не только опасным, но и грубым нарушением правил. В таких случаях целесообразно мигнуть фарами, чтобы предостеречь его.

Это часто приводит к желаемому результату.

Если вас ослепляют сзади, следует использовать ночной режим зеркала заднего вида. Также можно затонировать заднее стекло или использовать шторку, что не противоречит правилам дорожного движения. Если у вас нет самозатемняющихся боковых зеркал, можно слегка изменить их угол, чтобы снизить ослепление.

Другой распространенной проблемой является грязное или изношенное лобовое стекло, которое при освещении создает множество бликов. Хотя замена стекла — дорогая мера, чаще всего достаточно тщательно очистить его с обеих сторон.

Если предыдущие меры не помогли, не стоит отчаиваться. Один из эффективных методов — избегать фиксации взгляда на встречные фары, сосредоточив внимание на правой стороне дороги. Яркая дорожная разметка у обочины поможет удерживать направление движения.

Можно также временно закрыть один глаз при встрече с ярко светящимся автомобилем, чтобы защитить его от ослепления.

Помимо этого, желтые поляризационные линзы в водительских очках могут быть полезны. Важно выбирать качественные модели, а не просто первые попавшиеся. Также рассмотрите возможность использования специальных накладок на солнцезащитный козырек для уменьшения яркости фар встречных автомобилей.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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