Кокорин принял участие в съемках для "Зенита"

Футболист "Зенита" Александр Кокорин принял участие в съемках для клубной пресс-службы. Фотографию с мероприятия опубликовала жена форварда Дарья Валитова.
Кокорин был освобожден по УДО во вторник утром. В СИЗО и колонии футболист находился с 10 октября 2018 октября. За два дня до этого он принял участие в двух драках в центре Москвы.
Ране стало известно, что Кокорин подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Зарплата футболиста за этот период составит 1,9 млн евро.
Читайте также:
Экс-футболист "Зенита" Риксен скончался от смертельной болезни
Украинки Свитолина и Ястремская выступят на Кубке Кремля в Москве
В Набережных Челнах выстроилась большая очередь за билетами на Спартак
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Илон Маск, которого не устают восхвалять, сравнивая с Тони Старком, Железным человеком из комиксов, наконец-то, представил общественности новый проект. Это устройство представляет собой нейроинтерфейс, как анонсируется, необычный девайс сделает возможным прямое общение человека с компьютером.
Владимир Зеленский не ставит невыполнимых задач, обещая вернуть Крым и реинтегрировать Донбасс. Потому что СССР, развалившись, "дал свободу" Прибалтике.
Назария Кравченко признали нежелательным для въезда на территорию Европейского союза лицом.