Кокорин принял участие в съемках для "Зенита"

Футболист "Зенита" Александр Кокорин принял участие в съемках для клубной пресс-службы. Фотографию с мероприятия опубликовала жена форварда Дарья Валитова.

Кокорин был освобожден по УДО во вторник утром. В СИЗО и колонии футболист находился с 10 октября 2018 октября. За два дня до этого он принял участие в двух драках в центре Москвы.

Ране стало известно, что Кокорин подписал контракт с "Зенитом" до конца сезона. Зарплата футболиста за этот период составит 1,9 млн евро.

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