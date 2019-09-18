Экс-футболист "Зенита" Риксен скончался от смертельной болезни

Бывший футболист "Зенита" Фернандо Риксен скончался в возрасте 43 лет. Шесть лет назад игроку поставили диагноз боковой амиотрофический склероз. Это неизлечимое заболевание центральной нервной системы. О смерти Риксена сообщила пресс-служба "Рейнджес".

Риксен выступал на взрослом уровне с 1993 по 2013 год. Начал и закончил карьеру он в команде "Фортуна". Клуб в 2018 году установил перед стадионом в Ситтарде памятник футболисту.

В Голландии также выступал за "АЗ Алкмаар", в Шотландии - за "Глазго Рейнджерс". С 2006 по 2009 год играл за "Зенит". Вместе с командой завоевал чемпионство, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Голландии провел 12 матчей.

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