Украинки Свитолина и Ястремская выступят на Кубке Кремля в Москве

Организаторы теннисного Кубка Кремля объявили состав участниц основной сетки в этом году. Турнир пройдет с 12 по 20 октября в Москве в "Крылатском".
Во второй раунд соревнований попали четыре первых номера посева: Элина Свитолина (Украина), Симона Халеп (Румыния), Петра Квитова (Чехия), Кики Бертенс (Голландия).
Также участницами основного турнира в одиночном разряде станут: Йоханна Конта (Великобритания), Анасастия Севастова (Латвия), Анетт Контавейт (Эстония), Донна Векич (Хорватия), Гарбинье Мугуруса (Испания), Мария Саккари (Греция), Даяна Ястремская (Украина), Юлия Путинцева (Казахстан), Катерина Синякова, Каролина Мухова (обе - Чехия), Айла Томлянович (Австралия), Александра Саснович (Белоруссия), Екатерина Александрова, Дарья Касаткина, Анастасия Павлченкова и Вероника Кудерметова (все - Россия).
Еще восемь участниц первого круга основной сетки станут известны по итогам квалификации.
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