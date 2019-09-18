В Набережных Челнах выстроилась огромная очередь перед кассами стадиона, на котором играет "КАМАЗ". Сегодня в продажу поступили билеты на матч 1/16 финала Кубка России между местной командой и московским "Спартаком".
Игра пройдет 25 сентября. Стадион вмещает около 6 тысяч зрителей. Стоимость билетов составляет 1000 рублей. Болельщики с местной регистрацией получат скидку.
"КАМАЗ" на данный момент является лидером группы "Урал-Приволжье" чемпионата ПФЛ.
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