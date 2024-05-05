Собака часто зевает: это происходит не из-за недосыпа!

Кинологи рассказали, что значит, когда собака зевает

1:04 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многие владельцы собак не обращают внимания на зевоту своего питомца, обычно считая, что он просто утомился или хочет спать. Однако зевота может быть не таким уж безобидным симптомом, как кажется на первый взгляд.

Фото: openverse.org by www.sebastian.rieger.photos is licensed under CC BY-SA 2.0.

Когда собака зевает, широко открывая рот и глубоко дыша на протяжении нескольких секунд, владелец должен внимательно проанализировать обстановку.

Причины зевоты собаки

Зевота часто может быть признаком усталости животного, особенно если оно испытало длительную физическую активность или недосыпало. Но если питомец кажется бодрым и не выглядит уставшим, зевота может указывать на стресс.

Через зевоту собака может выражать страх или попытку остановить что-то неприятное для неё. В таких случаях важно, чтобы человек помог защитить своего четвероногого друга от источника его беспокойства.

Например, если собака реагирует на пылесос или другой шумный прибор, лучше выключить устройство и переместить животное в тихое место.