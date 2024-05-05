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Специфика страховки в Тайланде

О страховании при поездке в Тайланд

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Страхование

Страховка для поездки в Таиланд важна для покрытия медицинских расходов и других рисков.

О страховании при поездке в Тайланд
Фото: https://commons.wikimedia.org/ by Mathew Schwartz is licensed under From Wikimedia Commons, the free media repository

Выбор страховки зависит от репутации страховой компании и ассистанса.

"Согласие" и "Сбербанк Страхование" предлагают доступные страховки с выгодными условиями."Tripinsurance" является лидером рынка с надежным ассистансом Allianz Global.

Оформление страховки удобнее всего онлайн через специальные сервисы. Важно учитывать опции страховки, такие как "Спорт", "Активный отдых" и "Экстремальный отдых". Некоторые полисы включают франшизу, освобождающую страховщика от определенной части убытков.

В случае отсутствия страховки, можно обратиться в медучреждения с доступными расценками.

 

Автор Антон Мельников
Антон Мельников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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