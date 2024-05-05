Верните живость волосам: советы по борьбе с выпадением

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Иметь роскошные волосы - это возможно: что делать при выпадении волос

1:53
Моя семья » Красота и стиль

В среднем, волосы человека живут от 3 до 5 лет, а ежедневно мы теряем около 100-150 волос. Однако, если количество выпавших волос значительно увеличивается, это требует немедленных действий, особенно для женщин, для которых прическа является важным элементом образа. Вот несколько советов, как вернуть волосам прежнюю красоту:

Иметь роскошные волосы - это возможно: что делать при выпадении волос
Фото: Wikipedia by Kim Newberg is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Избегаем тугих причесок: стрижки, которые сильно стягивают волосы, могут привести к их выпадению из-за стресса на волосяные фолликулы. Избегайте слишком тугих кос, хвостов или пучков.
  • Восстанавливаем питание: экстремальные диеты и вредная пища могут негативно сказаться на здоровье волос и организма в целом. Регулярное употребление белка, особенно в количестве не менее 120 граммов в день, важно для здоровья волос. Белок содержится в различных продуктах, таких как орехи, мясо, бобы, молочные продукты и яйца.
  • Массаж кожи головы: массаж помогает стимулировать волосяные фолликулы. Для этого можно использовать миндальное или лавандовое масло. Выделите на это 5-7 минут в день, чтобы улучшить рост волос.
  • Используем специальные средства: приобретайте шампуни и бальзамы, специально разработанные для предотвращения выпадения волос. Они содержат разогревающие и стимулирующие компоненты, такие как кофе, ментол и красный перец, которые улучшают кровообращение и питают фолликулы.
  • Маски для волос: маска из смеси лука, имбиря и чеснока может быть эффективной. Также маска из отвара зеленого чая может помочь укрепить волосы. Повторяйте эти процедуры регулярно для достижения наилучших результатов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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