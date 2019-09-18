Матч "Зенит" - "Рубин" начнется с минуты молчания в память о Риксене

Матч 10-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Рубином" начнется с минуты молчания в память о футболисте Фернандо Риксене, сообщает пресс-служба питерцев. Сегодня стало известно, что голландец скончался в возрасте 43 лет от неизлечимой болезни.

Риксен выступал на взрослом уровне с 1993 по 2013 год. Начал и закончил карьеру он в команде "Фортуна". Клуб в 2018 году установил перед стадионом в Ситтарде памятник футболисту.

В Голландии также выступал за "АЗ Алкмаар", в Шотландии - за "Глазго Рейнджерс". С 2006 по 2009 год играл за "Зенит". Вместе с командой завоевал чемпионство, Кубок России, Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА. В составе сборной Голландии провел 12 матчей.

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