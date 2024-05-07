Маск назвал срок, за который человечество колонизирует галактику

Маск: человеческой цивилизации понадобится миллион лет для колонизации галактики

1:34 Your browser does not support the audio element. Наука

Американский миллиардер и руководитель компании SpaceX Илон Маск утверждает, что для колонизации галактики человеческой цивилизации необходимо существовать миллион лет, сообщает Газета.Ru.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

На собрании Милкен Института Маск выразил мнение: "Было бы удивительно, если бы наша цивилизация просуществовала миллион лет, мы бы распространились по всей галактике".

Маск также привел данные, что человеческая цивилизация насчитывает всего 5,5 тысяч лет с момента возникновения письменности, что подталкивает к размышлениям о возможном существовании внеземных форм жизни.

Он подчеркнул, что учитывая возраст Вселенной в 13,8 миллиарда лет и Земли в 4,5 миллиарда лет, даже миллион лет существования цивилизации будет составлять всего три десятитысячные доли от общего времени.

Маск выразил удивление отсутствием очевидных признаков существования инопланетян и предположил, что человечество может наткнуться на следы давно исчезнувших внеземных цивилизаций в ходе космических исследований.

Бизнесмен также отметил, что его компания не находила никаких доказательств существования внеземной жизни, и ни один из её спутников не обнаружил НЛО. Миллиардер предложил рассматривать человеческую цивилизацию как редкое и случайное явление во Вселенной, призывая видеть в ней искру света в окружающей темноте.