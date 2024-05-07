Май-2024: мощнейшая вспышка на Солнце! ГЛАВНОЕ, что нужно знать

Май 2024 — произошла мощная вспышка на Солнце! Что это значит для Земли и какие могут быть последствия?

В этом видео мы обсуждаем, может ли Солнце действительно представлять угрозу нашей планете. Влияние на климат и технологии. Может ли солнечный ветер повлиять на орбиты астероидов и комет и изменить их траекторию полета? На эти и другие вопросы в эфире Pravda.Ru отвечает Владимир Обридко — заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН.

Ведущий — Антон Бекетов.