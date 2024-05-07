Как узнать, глупый у вас питомец или нет: собачий тест на IQ

Кинологи рассказали, как понять, умный питомец или нет

1:09 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многих владельцев собак заинтересует возможность оценить интеллект своего питомца.

Фото: openverse.org by In Memoriam: Jakes_World is licensed under CC BY-NC 2.0.

Ниже представлен тест из пяти задач, помогающий оценить когнитивные способности вашей собаки. В первых четырех задачах собаке необходимо найти решение в течение 30 секунд. Если вашему псу потребуется больше двух минут на все задания, возможно, его таланты лежат в другой области.

Скрыть любимое угощение собаки под полотенцем и засекать время, за которое оно будет найдено.

Спрятать лакомство под диваном и отметить время поиска питомцем.

Поместить угощение за диван и проверить, как быстро собака его обнаружит.

Накинуть полотенце на плечи собаки и посмотреть, сколько времени потребуется, чтобы она его сбросила.

Использовать три чашки: положить еду под одну из них и предложить собаке выбрать правильную.

Поздравления, если ваш питомец прошел тест успешно. Не расстраивайтесь, если это заняло много времени — важно то, что рядом с вами находится верный друг.