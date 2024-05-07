Экс-участника "Короля и Шута", назвавшего россиян "рабами" и "выродками", проверят на экстремизм

Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшего басиста рок-коллектива "Король и Шут" Александра "Балу" Балунова проверят на экстремизм в Генпрокуратуре РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: youtube.com by канал Александр Балунов is licensed under public domain

Авторы канала отмечают, что на публикации музыканта в блоге обратили внимание екатеринбургские общественники из движения "Волонтерская Рота Боевого Братства". Так, Балунов, который зарабатывает в России продажей книг, назвал соотечественником "рабами" и "выродками".

При этом последние 18 лет музыкант проживает на территории США, в Калифорнии.

Также недавно стало известно, что на экстремизм проверят и солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука после его слов на концерте в Дубае.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, что появится в главной роли в полнометражном фильме.