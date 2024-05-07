Экс-участника "Короля и Шута", назвавшего россиян "рабами" и "выродками", проверят на экстремизм

Бывшего басиста рок-коллектива "Король и Шут" Александра "Балу" Балунова проверят на экстремизм в Генпрокуратуре РФ. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Авторы канала отмечают, что на публикации музыканта в блоге обратили внимание екатеринбургские общественники из движения "Волонтерская Рота Боевого Братства". Так, Балунов, который зарабатывает в России продажей книг, назвал соотечественником "рабами" и "выродками".
При этом последние 18 лет музыкант проживает на территории США, в Калифорнии.
Также недавно стало известно, что на экстремизм проверят и солиста группы "ДДТ" Юрия Шевчука после его слов на концерте в Дубае.
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