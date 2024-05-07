В каком фильме Филипп Киркоров сыграет главную роль

Народный артист России Филипп Киркоров в программе "Шоу Воли" на ТНТ признался, что сыграет главную роль в полнометражном кино.
Киркоров признался, что в проекте две главных роли, но кто получил вторую, раскрывать не стал.
"Для вас это будет сюрпризом", — отметил певец.
Исполнитель в последний день апреля отметил своё 57-летие. Журналистам он говорил, что в этом году из-за трагических событий в "Крокусе" откажется от масштабного празднования. Помимо этого, на 30 апреля 2024 года пришлась 30-я годовщина со дня смерти матери артиста.
Так, свой праздник он провёл в компании самых близких друзей в своем доме.
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