Ольга Серябкина в образе монашки с глубоким декольте отправилась на свидание

Певица, бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина в своем блоге продемонстрировала наряд, который выбрала для свидания с мужем, бизнесменом Георгием Начкебия.
Исполнительница выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте. Сверху она накинула длинное черное пальто, а на голову повязала платок. Свой образ она дополнила колготками и ботинками.
Ольга Серябкина замужем за бывшим сотрудником лейбла MALFA, свадьбу с которым сыграла в 2020 году. В ноябре 2021 года у супругов появился сын Лука.
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