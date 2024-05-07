Ольга Серябкина в образе монашки с глубоким декольте отправилась на свидание

Серябкина отправилась на свидание с мужем в черном облегающем платье с декольте

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица, бывшая солистка группы SEREBRO Ольга Серябкина в своем блоге продемонстрировала наряд, который выбрала для свидания с мужем, бизнесменом Георгием Начкебия.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Ольги Серябкиной в Инстаграм is licensed under public domain

Исполнительница выбрала черное облегающее платье с глубоким декольте. Сверху она накинула длинное черное пальто, а на голову повязала платок. Свой образ она дополнила колготками и ботинками.

Ольга Серябкина замужем за бывшим сотрудником лейбла MALFA, свадьбу с которым сыграла в 2020 году. В ноябре 2021 года у супругов появился сын Лука.

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