Стало известно, как смерть Бориса Клюева обыграют в продолжении сериала "Воронины"

У Волковой "волосы встали дыбом" от новости про "похороны" Клюева в "Ворониных"

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса, звезда сериала "Воронины" Екатерина Волкова призналась, что у нее "волосы встали дыбом" от того, что в СМИ написали про прощание с персонажем Бориса Клюева в сиквеле сериала.

Фото: youtube.com by канал FAMETIME TV is licensed under public domain

Она отметила, что никакой сцены похорон не будет, как не будет и замены актера. Она заверила, что не стоит верить "желтой прессе".

"Никого мы не пробовали на роль Николая Петровича, а точнее Бориса Владимировича Клюева. Папа он один единственный. И невозможно никем его заменить", — поделилась артистка.

Сериал "Воронины" завершился в 2019 году после 24 сезонов. В сентябре 2020 годе ушел из жизни актер Борис Клюев, сыгравший роль отца Кости и Лени. В марте 2021 года было принято решение об окончательном закрытии проекта.

Однако в феврале 2024 года появилась информация, что команда телеканала СТС готовит продолжение сериала под новым названием "Костя-Вера".

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