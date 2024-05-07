Почему успешный предприниматель летает эконом-классом: простота против роскоши

Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом

0:40 Your browser does not support the audio element. Туризм

Известный американский миллионер и владелец успешной туристической компании с годовым доходом в $120 миллионов предпочитает путешествовать эконом-классом, несмотря на возможность выбирать более комфортные условия.

Фото: unsplash.com by Omar Prestwich omarprestwich is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Меня это не смущает", — заявляет Стивс. "Мне нравится быть среди обычных людей".

Он выступает за отмену разделения на классы в самолетах, предлагая единый класс для всех, чтобы поддерживать равенство и взаимоуважение между пассажирами.

Стивс также высказывается против программ лояльности авиакомпаний, которые, по его мнению, усложняют процесс и углубляют различия между пассажирами.