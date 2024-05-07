Почему успешный предприниматель летает эконом-классом: простота против роскоши

Известный американский миллионер и владелец успешной туристической компании с годовым доходом в $120 миллионов предпочитает путешествовать эконом-классом, несмотря на возможность выбирать более комфортные условия.
"Меня это не смущает", — заявляет Стивс. "Мне нравится быть среди обычных людей".
Он выступает за отмену разделения на классы в самолетах, предлагая единый класс для всех, чтобы поддерживать равенство и взаимоуважение между пассажирами.
Стивс также высказывается против программ лояльности авиакомпаний, которые, по его мнению, усложняют процесс и углубляют различия между пассажирами.
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