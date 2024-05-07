Владимир Путин высказался об отношениях со странами Запада

Владимир Путин: "мы не отказываемся от диалога с западными государствами"

1:26 Your browser does not support the audio element. Россия

Президент Владимир Путин в инаугурационной речи кратко затронул внешнеполитические ориентиры. Он отметил, что со странами Запада Россия готова вести диалог, но только если этот диалог будет равноправным и уважительным.

Фото: flickr.com by The White House is licensed under Public domain

"Мы не отказываемся от диалога с западными государствами. Выбор за ними: намерены ли они и дальше пытаться сдерживать развитие России, продолжать политику агрессии, непрекращающегося годами давления на нашу страну или же искать путь к сотрудничеству и миру. Повторю: разговор, в том числе по вопросам безопасности, стратегической стабильности возможен. Но не с позиции силы, без всякого высокомерия, чванства и собственной исключительности, а только на равных, уважая интересы друг друга".

Ранее в отношениях России с Францией, Великобританией и США произошло резкое обострение, поскольку политики этих стран стали говорить о возможности отправки войск на Украину. В ответ Путин приказал провести учения по отработке тактического ядерного удара.

Дональд Трамп — кандидат в президенты США от республиканцев, похваляется, что разрешит конфликт с Россией на Украине за 24 часа. Однако едва ли и такой "кавалерийский подход" без серьёзного учёта национальных интересов России едва ли может увенчаться успехом.