Собчак прокомментировала образ Дженнифер Лопес на красной дорожке Met Gala: на ней не смотрится

В Большом холле Метрополитен-музея прошло главное модное противостояние 2024 года. Публика обсуждает наряды звёзд. Затмила всех певица Дженнифер Лопес.
Звезда латиноамериканского происхождения Дженнифер Лопес пришла на Met Gala в искромётном образе. Мероприятие называют "Оскаром" в мире моды. У Джей Ло — хорошие шансы заслужить главную награду модного батла.
Лопес появилась на красной дорожке в "голом платье" от кутюр, усыпанном стразами.
Образ звезды прокомментировала Ксения Собчак.
"Джей Ло пришла, заскучав по большому количеству людей, и вроде неплохо выглядела в сверкающем платье. Но как-то Schiaparelli на ней не смотрится, как Schiaparelli почему-то", — написала журналистка в своём Telegram-канале.
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