Успенская требует извинений от Киркорова. В чем провинился поп-король?

Адвокат певицы Славы призвала Киркорова извиниться перед клиентками Хайдарова

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Адвокат певицы Славы Елена Селина в беседе с "КП" заявила, что народному артисту РФ Филиппу Киркорову стоит принести извинения перед певицей и ее коллегой Любовью Успенской за оскорбления во время конфликта с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

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Правозащитница рассказала, что конфликт исчерпан и решен медиативным соглашением, которое полностью устроило исполнительницу Славу. Разглашать какие-либо детали у нее нет права, но она отмечает, что вопрос полностью закрыт.

При этом Сенина подчеркивает, что было бы неплохо услышать извинения от тех, кто позволял себе нелицеприятные заявления во время разбирательств.

"Состоялись проверки, судебные решения. О них все знают. Поэтому, уважаемый Филипп Бедросович, по-моему, вы и в этой истории "зашли не в ту дверь", — отметила Елена.

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