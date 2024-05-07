74-летняя дизайнер Вера Вонг ужаснула своей худобой

Американский дизайнер Вера Вонг посетила бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке и напугала окружающих своим внешним видом. 74-летняя женщина довела себя до болезненной худобы.
При этом в своих соцсетях знаменитый модельер активно делится секретами молодости и подтянутого тела. Вон признается, что может себе позволить есть что угодно, не поправляясь. Она активно занимается спортом, но не силовым, так как не может поднимать ничего тяжелого.
Для красной дорожки ежегодного мероприятия Вера Вонг выбрала наряд с объемным цветком на бедре. Интернет-пользователи обвинили ее в продвижении нереалистичных стандартов красоты и злоупотреблении фотошопом.
Ранее стало известно, что Павел Прилучный подал жалобу на решение московского суда о начислении алиментов.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.