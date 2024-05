74-летняя дизайнер Вера Вонг ужаснула своей худобой

Американский дизайнер Вера Вонг посетила бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке и напугала окружающих своим внешним видом. 74-летняя женщина довела себя до болезненной худобы.

Фото: youtube.com by канал Council of Fashion Designers of America is licensed under public domain