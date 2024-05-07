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74-летняя дизайнер Вера Вонг ужаснула своей худобой

74-летний дизайнер Вера Вонг довела себя до болезненной худобы

0:57
Шоу-бизнес » Зарубежный

Американский дизайнер Вера Вонг посетила бал Института костюма Met Gala в Нью-Йорке и напугала окружающих своим внешним видом. 74-летняя женщина довела себя до болезненной худобы.

74-летний дизайнер Вера Вонг довела себя до болезненной худобы
Фото: youtube.com by канал Council of Fashion Designers of America is licensed under public domain

При этом в своих соцсетях знаменитый модельер активно делится секретами молодости и подтянутого тела. Вон признается, что может себе позволить есть что угодно, не поправляясь. Она активно занимается спортом, но не силовым, так как не может поднимать ничего тяжелого.

Для красной дорожки ежегодного мероприятия Вера Вонг выбрала наряд с объемным цветком на бедре. Интернет-пользователи обвинили ее в продвижении нереалистичных стандартов красоты и злоупотреблении фотошопом.

Ранее стало известно, что Павел Прилучный подал жалобу на решение московского суда о начислении алиментов.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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