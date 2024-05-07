Прилучный не хочет платить алименты на содержание детей от Муцениеце

Российский актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который недавно частично удовлетворил иск его бывшей жены, артистки Агаты Муцениеце о начислении алиментов на двух несовершеннолетних детей. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.
В картотеке говорится, что зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П. В…
Как выяснили РИА Новости, актер действительно подал апелляцию, так как не согласен с вынесенным решением. Прилучный указывает на то, что считает итог судебного заседания незаконным и необоснованным.
Агата Муцениеце в своем блоге отмечала, что выиграла суд. Известно, что суд лишь частично удовлетворил ее иск, однако никаких подробностей не раскрывается.
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