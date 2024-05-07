Прилучный не хочет платить алименты на содержание детей от Муцениеце

Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Российский актер Павел Прилучный обжаловал решение Головинского суда Москвы, который недавно частично удовлетворил иск его бывшей жены, артистки Агаты Муцениеце о начислении алиментов на двух несовершеннолетних детей. Информация об этом появилась на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Фото: youtube.com by канал Кино в деталях is licensed under public domain

В картотеке говорится, что зарегистрирована апелляционная жалоба Прилучного П. В…

Как выяснили РИА Новости, актер действительно подал апелляцию, так как не согласен с вынесенным решением. Прилучный указывает на то, что считает итог судебного заседания незаконным и необоснованным.

Агата Муцениеце в своем блоге отмечала, что выиграла суд. Известно, что суд лишь частично удовлетворил ее иск, однако никаких подробностей не раскрывается.

Ранее стало известно, что бывшего басиста группы "Король и Шут" проверят на экстремизм.