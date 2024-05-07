Диетолог поделилась информацией о вреде и пользе спаржи и о её влиянии на организм

Диетолог Дианова: спаржа полезна как для мужского, так и для женского организма

1:34 Your browser does not support the audio element. Здоровье

Сезонная спаржа в скором времени появится на полках магазинов, о её пользе рассказывает множество специалистов. Кто должен включить её в свой рацион, а кто — нет, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

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"Спаржа содержит порядка 20 ккал на 100 граммов продукта, это выгодно для человека, который контролирует вес… Она обладает, с одной стороны, мягким мочегонным эффектом, с другой стороны, там много калия, поэтому она, безусловно, полезна тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы", — заметила Нурия Дианова.

Благодаря высокому содержанию железа, магния, меди и марганца, спаржа благотворно воздействует на кроветворную систему. Это помогает женщинам в борьбе с железодефицитной анемией и мужчинам в выработке тестостерона.

В спарже также присутствуют биофлавоноиды, способствующие профилактике атеросклероза, и аспарагиновая аминокислота, которая участвует в очищении организма, подчеркнула Дианова. Однако пациентам с обострёнными заболеваниями ЖКТ и подагрой рекомендуется воздерживаться от употребления спаржи, по мнению диетолога.

"В спарже есть пурины, которые могут повышать количество мочевой кислоты в организме. Если у человека подагра и он знает об этом, то спаржа — это не тот продукт, который ему стоит включать в рацион", — подытожила Нурия Дианова.