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Диетолог поделилась информацией о вреде и пользе спаржи и о её влиянии на организм

Диетолог Дианова: спаржа полезна как для мужского, так и для женского организма

1:34
Здоровье

Сезонная спаржа в скором времени появится на полках магазинов, о её пользе рассказывает множество специалистов. Кто должен включить её в свой рацион, а кто — нет, рассказала диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Диетолог Дианова: спаржа полезна как для мужского, так и для женского организма
Фото: commons.wikimedia.org by U.S. is licensed under https://commons.wikimedia.org/wiki/User:FlickreviewR_2

"Спаржа содержит порядка 20 ккал на 100 граммов продукта, это выгодно для человека, который контролирует вес… Она обладает, с одной стороны, мягким мочегонным эффектом, с другой стороны, там много калия, поэтому она, безусловно, полезна тем, у кого есть заболевания сердечно-сосудистой системы", — заметила Нурия Дианова.

Благодаря высокому содержанию железа, магния, меди и марганца, спаржа благотворно воздействует на кроветворную систему. Это помогает женщинам в борьбе с железодефицитной анемией и мужчинам в выработке тестостерона.

В спарже также присутствуют биофлавоноиды, способствующие профилактике атеросклероза, и аспарагиновая аминокислота, которая участвует в очищении организма, подчеркнула Дианова. Однако пациентам с обострёнными заболеваниями ЖКТ и подагрой рекомендуется воздерживаться от употребления спаржи, по мнению диетолога.

"В спарже есть пурины, которые могут повышать количество мочевой кислоты в организме. Если у человека подагра и он знает об этом, то спаржа — это не тот продукт, который ему стоит включать в рацион", — подытожила Нурия Дианова.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Специалист Соколова Светлана
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Специалист Воронова Наталья
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др.
Специалист Бахарева Нелли
Занимается диагностикой и лечением заболеваний сердечнососудистой системы, дыхательной системы, инфекционных заболеваний, в том числе бронхита, ветрянки, простуды, ОРЗ и ОРВИ, краснухи, пищевого отравления и др
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