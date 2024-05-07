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От плода до родов: какая медпомощь положена беременным по ОМС на разных сроках

Беременные имеют право на полный комплекс медпомощи по ОМС

3:00
Страхование

Беременная женщина может получить по полису ОМС полный комплекс медицинских услуг в течение всего периода ожидания ребёнка, а также родов и послеродовой госпитализации, рассказали эксперты Banki.ru.

Беременные имеют право на полный комплекс медпомощи по ОМС
Фото: freepik.com by wavebreakmedia_micro is licensed under public domain

Так, на сроке до 11–12 недели женщина должна встать на учёт в любой женской консультации на территории России, причём необязательно по месту регистрации. 

По полису ОМС беременная имеет право на ряд профилактических осмотров гинеколога (не менее 5 раз в течение всего срока беременности), терапевта, офтальмолога и оториноларинголога. При необходимости ей также доступны услуги других специалистов, например, врача УЗИ, по направлению терапевта.

В полис ОМС входит ряд обязательных обследований плода (скринингов): 

  • на 11–14 неделе — на выявление пороков развития и хромосомных аномалий;
  • на 19–21 неделе — на диагностику врождённых аномалий развитий плода;
  • на 30–34 неделе — плановое УЗИ по назначению (врач измеряет ребенка, устанавливает его положение, проверяет кровоток и т. д.). 

Также женщине могут назначить дополнительные УЗИ-исследования, например, для установления на ранних сроках факта беременности или исключения внематочной беременности. На поздних сроках УЗИ помогает определить положения плода. Исследования входят в бесплатную программу ОМС и проводятся в женской консультации или роддоме. 

Также обязательное медстрахование включает регулярные анализы мочи и крови:

  • определение группы крови и резус-фактора женщины,
  • антитела к бледной трепонеме,
  • антитела к ВИЧ,
  • антитела к вирусам гепатитов B и C и краснухи,
  • антирезусные антитела,
  • общий анализ крови,
  • общий анализ мочи
  • биохимический анализ крови,
  • коагулограмму (исследование свертываемости крови),
  • пероральный глюкозотолерантный тест при нарушении углеводного обмена,
  • анализ на ТТГ (тиреотропный гормон),
  • определение стрептококка группы B в отделяемом цервикального канала в 35–37 недель,
  • бактериоскопию мазков,
  • цитологию мазков,
  • посев мочи на бессимптомную бактериурию.

При отрицательном резус-факторе у женщины врач также даёт направление на введение антирезусного иммуноглобулина - эта услуга также покрывается полисом ОМС. В полис входит и повторное введение иммуноглобулина, если у женщины родится ребенок с положительным резус-фактором.

Наконец, после 33 недели беременной при каждом визите в консультацию проводят кардиотокографию плода (КТГ). 

С полисом ОМС беременная может рожать бесплатно в любом родильном доме страны, напоминают эксперты.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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