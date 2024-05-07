От плода до родов: какая медпомощь положена беременным по ОМС на разных сроках

Беременная женщина может получить по полису ОМС полный комплекс медицинских услуг в течение всего периода ожидания ребёнка, а также родов и послеродовой госпитализации, рассказали эксперты Banki.ru.
Так, на сроке до 11–12 недели женщина должна встать на учёт в любой женской консультации на территории России, причём необязательно по месту регистрации.
По полису ОМС беременная имеет право на ряд профилактических осмотров гинеколога (не менее 5 раз в течение всего срока беременности), терапевта, офтальмолога и оториноларинголога. При необходимости ей также доступны услуги других специалистов, например, врача УЗИ, по направлению терапевта.
В полис ОМС входит ряд обязательных обследований плода (скринингов):
Также женщине могут назначить дополнительные УЗИ-исследования, например, для установления на ранних сроках факта беременности или исключения внематочной беременности. На поздних сроках УЗИ помогает определить положения плода. Исследования входят в бесплатную программу ОМС и проводятся в женской консультации или роддоме.
Также обязательное медстрахование включает регулярные анализы мочи и крови:
При отрицательном резус-факторе у женщины врач также даёт направление на введение антирезусного иммуноглобулина - эта услуга также покрывается полисом ОМС. В полис входит и повторное введение иммуноглобулина, если у женщины родится ребенок с положительным резус-фактором.
Наконец, после 33 недели беременной при каждом визите в консультацию проводят кардиотокографию плода (КТГ).
С полисом ОМС беременная может рожать бесплатно в любом родильном доме страны, напоминают эксперты.
Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.