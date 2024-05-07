От плода до родов: какая медпомощь положена беременным по ОМС на разных сроках

Беременные имеют право на полный комплекс медпомощи по ОМС

3:00 Your browser does not support the audio element. Страхование

Беременная женщина может получить по полису ОМС полный комплекс медицинских услуг в течение всего периода ожидания ребёнка, а также родов и послеродовой госпитализации, рассказали эксперты Banki.ru.

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Так, на сроке до 11–12 недели женщина должна встать на учёт в любой женской консультации на территории России, причём необязательно по месту регистрации.

По полису ОМС беременная имеет право на ряд профилактических осмотров гинеколога (не менее 5 раз в течение всего срока беременности), терапевта, офтальмолога и оториноларинголога. При необходимости ей также доступны услуги других специалистов, например, врача УЗИ, по направлению терапевта.

В полис ОМС входит ряд обязательных обследований плода (скринингов):

на 11–14 неделе — на выявление пороков развития и хромосомных аномалий;

на 19–21 неделе — на диагностику врождённых аномалий развитий плода;

на 30–34 неделе — плановое УЗИ по назначению (врач измеряет ребенка, устанавливает его положение, проверяет кровоток и т. д.).

Также женщине могут назначить дополнительные УЗИ-исследования, например, для установления на ранних сроках факта беременности или исключения внематочной беременности. На поздних сроках УЗИ помогает определить положения плода. Исследования входят в бесплатную программу ОМС и проводятся в женской консультации или роддоме.

Также обязательное медстрахование включает регулярные анализы мочи и крови:

определение группы крови и резус-фактора женщины,

антитела к бледной трепонеме,

антитела к ВИЧ,

антитела к вирусам гепатитов B и C и краснухи,

антирезусные антитела,

общий анализ крови,

общий анализ мочи

биохимический анализ крови,

коагулограмму (исследование свертываемости крови),

пероральный глюкозотолерантный тест при нарушении углеводного обмена,

анализ на ТТГ (тиреотропный гормон),

определение стрептококка группы B в отделяемом цервикального канала в 35–37 недель,

бактериоскопию мазков,

цитологию мазков,

посев мочи на бессимптомную бактериурию.

При отрицательном резус-факторе у женщины врач также даёт направление на введение антирезусного иммуноглобулина - эта услуга также покрывается полисом ОМС. В полис входит и повторное введение иммуноглобулина, если у женщины родится ребенок с положительным резус-фактором.

Наконец, после 33 недели беременной при каждом визите в консультацию проводят кардиотокографию плода (КТГ).

С полисом ОМС беременная может рожать бесплатно в любом родильном доме страны, напоминают эксперты.