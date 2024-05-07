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Реструктуризация кредита как спасательный круг: как получить послабления по кредитам

Стало известно, как договориться с банком о реструктуризации кредита

2:50
Экономика

С ростом стоимости заемных денег все больше россиян сталкиваются с трудностями при выплате кредитов. Снижение платежеспособности может быть вызвано потерей работы, уменьшением дохода или непредвиденными расходами.

Стало известно, как договориться с банком о реструктуризации кредита
Фото: mos.ru is licensed under public domain

В такой ситуации реструктуризация займа становится настоящим спасательным кругом, рассказал aif.ru юрист и налоговый консультант Семён Николаев.

Существует два вида реструктуризации — досудебная и судебная, поясняет эксперт.  
Досудебная реструктуризация предполагает переговоры с банком и включает следующие варианты:

1. Отсрочка платежей. График платежей смещается на определенный срок (от 3 до 12 месяцев), при этом проценты либо капитализируются, либо выплачиваются ежемесячно.
  
2. Снижение процентной ставки. Уменьшает ежемесячный взнос, что выгоднее для банков, чем потеря платежеспособного заемщика.
  
3. Увеличение срока кредита. Продление срока кредита снижает ежемесячные платежи и облегчает финансовую нагрузку.
  
4. Кредитные каникулы. Разрешается временно не платить, если доход снизился не менее чем на 30% за два месяца до обращения, либо заёмщик пострадал в результате ЧС или является ветераном боевых действий.

К преимуществам досудебной реструктуризации относится простота, но существует риск отказа от банка и других кредиторов в смягчении условий погашения долга.

Если договориться с банком не удалось, можно обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом и ходатайством о реструктуризации долгов. Решение принимает арбитражный суд на основе объективных данных о финансовом положении заёмщика.

Процедура включает в себя:

1. Подготовку исчерпывающего пакета документов о финансовом состоянии, имуществе и долгах.
  
2. Составление экономически обоснованного плана реструктуризации долгов перед всеми кредиторами.
  
3. Подачу заявления в арбитражный суд о признании банкротом с ходатайством о реструктуризации долгов.
  
4. Рассмотрение дела судом с вызовом сторон и изучением доказательств платежеспособности заёмщика.
  
5. Вынесение судебного акта о введении реструктуризации согласно плану.

Николаев подчеркивает, что обращение в суд — действенный рычаг в переговорах с банком, особенно при наличии ипотеки.

Судебная практика в настоящее время складывается в пользу заёмщика, и ипотечное жилье сохраняют за должником.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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