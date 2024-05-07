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Секреты борьбы с отеками: простые шаги к свежему и подтянутому виду

Простые советы: как избавиться от отечности

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Избавление от отеков — это шанс избавиться от лишних сантиметров и подтянуться, чтобы просыпаться свежей, как героини фильмов. Этому помогут изменения в образе жизни:

Простые советы: как избавиться от отечности
Фото: flickr.com by LG전자 is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
  • Сократите потребление соли, не превышая рекомендуемые 3-5 грамм в день. Соленая пища способствует задержке воды в организме, поэтому используйте специи и травы вместо соли.
  • Уменьшите потребление сладкого на несколько дней, чтобы избежать задержки жидкости в организме, так как сахар также способен удерживать воду.
  • Пейте достаточное количество воды, от 1.5 до 2 литров в день, чтобы поддержать нормальную работу выделительной системы. Особенно важно употреблять воду в жару, чтобы избежать задержки воды в организме.
  • Проводите разгрузочные дни перед важными событиями, например, на молокочае, который помогает избавиться от застоявшейся воды и подавить аппетит.
  • Обогатите свой рацион продуктами, богатыми калием, такими как бананы, картофель и шпинат, чтобы помочь организму выводить лишнюю жидкость.
  • Принимайте контрастный душ, чтобы привести кожу в тонус и избавиться от отеков. Чередуйте горячую и прохладную воду, что поможет вам не только расслабиться или оживиться, но и избавиться от целлюлита.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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