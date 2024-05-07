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Опять готовите курицу на ужин? Предлагаем вам разнообразить блюдо, добавив белое вино, дольки лимона и орегано

Рецепт запечённых куриных бёдрышек с лимоном и орегано

1:59
Еда

Опять готовите курицу на ужин? Добавьте в блюдо орегано, лимон и белое вино, чтобы получилось ароматное и вкусное блюдо.

Рецепт запечённых куриных бёдрышек с лимоном и орегано
Фото: commons.wikimedia.org by BrokenSphere is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic and 1.0 Generic

Ингредиенты

  • 4 больших куриных бедра без кожи и костей
  • 3 веточки свежего орегано
  • 1 лимон
  • 1/2 зубчика чеснока, измельчённого
  • 1/2 стакана куриного бульона
  • 1/4 стакана сухого белого вина
  • 1 столовая ложка измельчённого лука-шалота
  • 3 чайные ложки оливкового масла
  • 1/8 чайной ложки хлопьев красного перца
  • Молотый чёрный перец
  • Соль по вкусу

Приготовление

  1. Разогрейте духовку до 210 градусов. Разрежьте лимон пополам. Очень тонко нарежьте одну половину и выбросьте все семена, затем нарежьте оставшуюся половину на дольки. Приправьте куриные бедра солью и перцем по вкусу.
  2. Нагрейте 1 чайную ложку оливкового масла в большой сковороде на среднем огне. Добавьте курицу кожей вниз. Готовьте 10 минут, разложите по курице ломтики лимона. Вторую половину лимона разложите по дну сковороды. Те дольки, которые сверху курицы, станут мягкими, а те, что на сковороде, карамелизируются.
  3. Отправьте сковороду в духовку. Запекайте 6-8 минут.
  4. Переложите курицу и карамелизированные ломтики лимона на блюдо. Оставьте размягченные ломтики на сковороде. Верните сковороду на средний огонь и добавьте орегано, лук-шалот, чеснок и хлопья красного перца. Добавьте вино и готовьте 2 минуты. Добавьте бульон и готовьте 3 минуты.
  5. Выдавите немного лимона на курицу, приправьте по вкусу солью и перцем, сбрызните маслом и верните куриные бедра на сковороду кожей вверх, чтобы она пропиталась соусом. Подавайте с карамелизированными ломтиками лимона. 
Курица в сметанном соусе
Автор Ирина Гусакова
Ирина Гусакова — обозреватель Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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