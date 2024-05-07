Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Беременная Арзамасова улетела в Турцию с мужем и сыном
Стало известно, как договориться с банком о реструктуризации кредита
Рецепт запечённых куриных бёдрышек с лимоном и орегано
Владимир Путин: "мы не отказываемся от диалога с западными государствами"
Адвокат певицы Славы призвала Киркорова извиниться перед клиентками Хайдарова
Диетолог Дианова: спаржа полезна как для мужского, так и для женского организма
Мошенники украли у Оксаны Тимановской более 300 тысяч рублей
Беременные имеют право на полный комплекс медпомощи по ОМС
Май-2024: мощнейшая вспышка на Солнце! ГЛАВНОЕ, что нужно знать
Какой вред приносит огороду пожарный жук

Рассказываем о пожарном жуке

2:02
Садоводство » Вредители и болезни

Огороды являются важным источником питания для многих людей. Они предоставляют свежие фрукты, овощи и зелень, которые являются необходимыми для здорового питания. Однако, существует множество вредителей, которые могут нанести значительный ущерб огороду и урожаю. Один из таких вредителей — пожарный жук.

Рассказываем о пожарном жуке
Фото: commons.wikimedia.org by Rüdiger Kratz is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Пожарный жук, или также известный как кукушечник, является насекомым из семейства жуков. Он имеет ярко-красный цвет и часто встречается на огородах, где питается листьями и цветами растений. Несмотря на свой красивый внешний вид, пожарный жук может причинить серьезный вред огороду.

Одним из основных способов, которым пожарный жук наносит вред огороду, является его питание. Он пожирает листья и цветы растений, что может привести к их гибели. Кроме того, пожарный жук может также переносить различные болезни и инфекции, которые могут повредить растения и урожай.

Ещё одним негативным аспектом присутствия пожарного жука на огороде является его способность размножаться быстро. Одна самка может отложить до 100 яиц за один сезон, что может привести к массовому появлению жуков на огороде и еще большему ущербу.

Кроме того, пожарный жук может также привлекать других вредителей на огород. Например, птицы могут питаться этими жуками и при этом повредить растения. Также, жуки могут привлечь других насекомых, которые могут быть еще более опасными для огорода.

В целом, можно сказать, что пожарный жук является вредным для огорода. Его присутствие может привести к уменьшению урожая и повреждению растений. Чтобы защитить свой огород от этого вредителя, можно использовать различные методы борьбы, такие как применение химических средств или использование естественных врагов пожарного жука.

Шестиногий стражник каменных джунглей. Клоп солдатик
Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Популярное
Какие хитрости помогут похудеть быстрее при занятиях ходьбой

Для эффективного использования ходьбы в целях похудения есть несколько полезных советов.

Как нужно ходить, чтобы быстрее похудеть: пять несложных правил
Делимся советами любителям петунии
Для садоводов: как формировать шар из петунии?
Тактическое ядерное оружие России. Для "западных партнёров" представлен широкий ассортимент
Предотвращение образования седины: эффективные методы борьбы с нарушениями пигментации
Истеблишмент Польши шокирован бегством известного судьи в Минск Любовь Степушова Французские наёмники в рядах ВСУ. Смерть на чужбине и забвение Дмитрий Плотников Разведчик Рипер: "На учениях загрузят ТЯО, выйдут на точки пуска, и привет" Олег Володин
Сулейман ещё до Хюррем был тем ещё романтиком: он неспроста выбрал имя Махидевран для своей первой жены
Вкуснейшие оладушки за 10 минут: простой и быстрый рецепт, который покорит всех гостей
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Что делать, чтобы груша плодоносила намного быстрее?
Последние материалы
Прилучный обжаловал решение Головинского суда о начислении алиментов бывшей жене
Экс-басиста "Короля и Шута" проверят на экстремизм из-за слов о россиянах
Рассказываем о пожарном жуке
Миллионер рассказал, почему он всегда летает эконом-классом
Собчак оценила наряд Дженнифер Лопес на Met Gala
Филипп Киркоров сообщил о съёмках в полнометражном фильме
Кинологи рассказали, как понять, умный питомец или нет
Серябкина отправилась на свидание с мужем в черном облегающем платье с декольте
Простые советы: как избавиться от отечности
У Волковой "волосы встали дыбом" от новости про "похороны" Клюева в "Ворониных"
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников