Певец Филипп Киркоров признался в любви на шоу "Маска": разорвала меня на куски

Филипп Киркоров назвал своего фаворита в финале шоу "Маска"

Певец Филипп Киркоров осыпал комплиментами участницу финала шоу "Маска".

Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

За победу в шоу "Маска" борются участники в костюмах енота, бабочки, кота и змея Горыныча.

Бабочка перепела хит Майли Сайрус "I can buy myself flowers", а Кот спел композицию Уитни Хьюстон "I Have Nothing".

Киркоров был ошеломлён выступлением участника в костюме кота.

"Ты разорвала меня на куски", — закричал Филипп, вскакивая со своего места.

Жюри теряются в догадках, кто скрывается в костюме кота.

