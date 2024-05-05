Певец Филипп Киркоров признался в любви на шоу "Маска": разорвала меня на куски

Певец Филипп Киркоров осыпал комплиментами участницу финала шоу "Маска".
За победу в шоу "Маска" борются участники в костюмах енота, бабочки, кота и змея Горыныча.
Бабочка перепела хит Майли Сайрус "I can buy myself flowers", а Кот спел композицию Уитни Хьюстон "I Have Nothing".
Киркоров был ошеломлён выступлением участника в костюме кота.
"Ты разорвала меня на куски", — закричал Филипп, вскакивая со своего места.
Жюри теряются в догадках, кто скрывается в костюме кота.
Ранее поэтесса Лариса Рубальская простила Киркорову резкие высказывания в шоу "Маска".
Болезнь принцессы стала настоящей трагедией для королевской семьи.