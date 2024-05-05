Певец Филипп Киркоров признался в любви на шоу "Маска": разорвала меня на куски

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Филипп Киркоров назвал своего фаворита в финале шоу "Маска"

0:42
Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров осыпал комплиментами участницу финала шоу "Маска".

Филипп Киркоров назвал своего фаворита в финале шоу "Маска"
Фото: commons.wikimedia.org by Serge Serebro, Vitebsk Popular News is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

За победу в шоу "Маска" борются участники в костюмах енота, бабочки, кота и змея Горыныча.

Бабочка перепела хит Майли Сайрус "I can buy myself flowers", а Кот спел композицию Уитни Хьюстон "I Have Nothing".

Киркоров был ошеломлён выступлением участника в костюме кота.

"Ты разорвала меня на куски", — закричал Филипп, вскакивая со своего места.

Жюри теряются в догадках, кто скрывается в костюме кота.

Ранее поэтесса Лариса Рубальская простила Киркорову резкие высказывания в шоу "Маска".

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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